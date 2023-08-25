Над Калужской областью перехвачен украинский беспилотник самолетного типа

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 22 0

Дрон сбит системой противовоздушной обороны.

Над Калужской областью перехвачен украинский беспилотник самолетного типа

Фото: © РИА Новости

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Украинский беспилотник самолетного типа перехвачен над территорией Калужской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что трон был замечен в регионе в 12:00 по московскому времени. Дрон сбит силами противовоздушной обороны (ПВО). Пострадавших и разрушений в результате нет.

Прежде стало известно, что в Крыму системы ПВО успешно уничтожили 42 беспилотника, из них 33 были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что киевский режим попытался атаковать Калужскую область двумя беспилотниками, однако они были сбиты.

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Над Калужской областью перехвачен украинский беспилотник самолетного типа

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