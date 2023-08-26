«Мировой порядок меняется»: что западные СМИ пишут о расширении БРИКС
В составе альянса скоро будет почти половина населения Земли.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Xie Huanchi; 5-tv.ru
«Грядут глобальные перемены», «мировой порядок меняется». С такими заголовками сегодня вышли зарубежные издания.
И это реакция на расширение БРИКС. В его составе скоро будет почти половина населения Земли, шесть крупнейших производителей нефти в мире.
БРИКС превзойдет «Большую семерку» и по показателям промышленности, и по выращиванию зерна. О новых поводах беспокойства на Западе — корреспондент «Известий» Анна Воропай.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что лидеры стран БРИКС официально объявили о расширении организации. Уже со следующего года ее полноправными участниками станут Аргентина, Иран, Арабские Эмираты, а также Саудовская Аравия, Эфиопия и Египет.
Глав этих стран уже поздравил президент России Владимир Путин. Он пообещал продолжить работу по расширению влияния БРИКС в мире.
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