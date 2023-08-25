Что нужно знать о расширении состава БРИКС. Главное

О важном решении было объявлено в ходе саммита в ЮАР.

Лидеры стран БРИКС официально объявили о расширении организации. Уже со следующего года ее полноправными участниками станут Аргентина, Иран, Арабские Эмираты, а также Саудовская Аравия, Эфиопия и Египет.

Глав этих стран уже поздравил президент России Владимир Путин. Он пообещал продолжить работу по расширению влияния БРИКС в мире.

Какие еще решения приняла «пятерка» во время заключительного дня саммита? Корреспондент «Известий» Алексей Лазуренко передает из Йоханнесбурга.

Ранее 5-tv.ru писал, к чему приведет расширение БРИКС+.