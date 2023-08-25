В Калуге арестовали водителя, сбившего 11 человек на тротуаре

Водителя, который устроил аварию, сбив на тротуаре в Калуге 11 человек, отправили под стражу на два месяца. Об этом сообщает региональная прокуратура.

«Суд с учетом позиции прокуратуры заключил водителя под стражу сроком на два месяца», — говорится в сообщении ведомства.

Страшное ДТП произошло на улице Кирова в Калуге в четверг, 24 августа. По предварительной информации, 49-летний водитель Toyota не справился с управлением и вылетел на остановку. По последним данным УМВД, 11 человек пострадали, среди них — трое несовершеннолетних. Один человек находится в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что устроивший ДТП в Калуге водитель был в состоянии наркотического опьянения.