В Калуге арестовали водителя, сбившего 11 человек на тротуаре

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 44 0

Под стражей мужчина проведет два месяца.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Водителя, который устроил аварию, сбив на тротуаре в Калуге 11 человек, отправили под стражу на два месяца. Об этом сообщает региональная прокуратура.

«Суд с учетом позиции прокуратуры заключил водителя под стражу сроком на два месяца», — говорится в сообщении ведомства.

Страшное ДТП произошло на улице Кирова в Калуге в четверг, 24 августа. По предварительной информации, 49-летний водитель Toyota не справился с управлением и вылетел на остановку. По последним данным УМВД, 11 человек пострадали, среди них — трое несовершеннолетних. Один человек находится в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что устроивший ДТП в Калуге водитель был в состоянии наркотического опьянения.

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