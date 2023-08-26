Владимир Путин провел заседание Совета безопасности: главное
Президент также поручил Министерству экономического развития координировать внешнеэкономические связи регионов России.
Фото, видео: Михаил Климентьев / ТАСС; 5-tv.ru
Владимир Путин провел сегодня заседание Совета безопасности. Президент также поручил Министерству экономического развития координировать внешнеэкономические связи регионов России.
Указ опубликован на портале правовой информации. К примеру, теперь ведомство будет продвигать интересы субъектов на международном уровне.
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