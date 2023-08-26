Владимир Путин провел заседание Совета безопасности: главное

Владимир Путин провел сегодня заседание Совета безопасности. Президент также поручил Министерству экономического развития координировать внешнеэкономические связи регионов России.

Указ опубликован на портале правовой информации. К примеру, теперь ведомство будет продвигать интересы субъектов на международном уровне.