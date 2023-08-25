«Никто не станет свидетелем моей свадьбы»: Домогаров жестко отреагировал на новости о женитьбе

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 12 0

Актер Александр Домогаров жестко отреагировал на новости о своей свадьбе

«Никто не станет свидетелем моей свадьбы»: Домогаров жестко отреагировал на новости о женитьбе

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Актер прокомментировал новости про его свадьбу в интернете. Но что будет, если он все-таки решит жениться?

Недавно по сети распространились слухи о том, что актер Александр Домогаров сделал предложение своей даме сердца Татьяне Степановой. Но мужчина не любит, когда лезут в его личную жизнь. Он очень жестко отреагировал на эти слухи.

После того, как Домогаров похоронил свою бывшую жену, он столкнулся с новостями о возможной свадьбе. Неизвестный источник утверждал, что актер хочет узаконить свои отношения с Степановой. Но мужчина рассказал порталу StarHit, что эти слухи далеки от реальности.

«В ближайшие два года никто не станет свидетелем моей свадьбы. Когда я приму подобное решение, я не буду прятаться. Невозможно предсказать, как моя жизнь изменится за это время. Говорить сейчас об этом — наглость», — сказал актер.

Ранее 5-tv.ru писал, что Домогаров прервал молчание после смерти бывшей жены.

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