«Никто не станет свидетелем моей свадьбы»: Домогаров жестко отреагировал на новости о женитьбе

Актер прокомментировал новости про его свадьбу в интернете. Но что будет, если он все-таки решит жениться?

Недавно по сети распространились слухи о том, что актер Александр Домогаров сделал предложение своей даме сердца Татьяне Степановой. Но мужчина не любит, когда лезут в его личную жизнь. Он очень жестко отреагировал на эти слухи.

После того, как Домогаров похоронил свою бывшую жену, он столкнулся с новостями о возможной свадьбе. Неизвестный источник утверждал, что актер хочет узаконить свои отношения с Степановой. Но мужчина рассказал порталу StarHit, что эти слухи далеки от реальности.

«В ближайшие два года никто не станет свидетелем моей свадьбы. Когда я приму подобное решение, я не буду прятаться. Невозможно предсказать, как моя жизнь изменится за это время. Говорить сейчас об этом — наглость», — сказал актер.

Ранее 5-tv.ru писал, что Домогаров прервал молчание после смерти бывшей жены.