Певца Лиама Пейна из группы One Direction госпитализировали с почечной инфекцией

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 10 0

Артисту пришлось отменить свои концерты в Южной Америке? Перенесут ли тур?

Певца Лиама Пейна из группы One Direction госпитализировали с почечной инфекцией

Фото: www.globallookpress.com / Jörg Carstensen

Читайте нас в: Дзен Новости

Певец и член группы One Direction Лиам Пейн рассказал, что он борется с серьезными проблемами со здоровьем. Он отметил, что таких трудностей и врагу не пожелаешь. Из-за плохого самочувствия ему пришлось отменить предстоящий тур.

Артист опубликовал видео в своем личном блоге, в котором он обратился к фанатам. Он с тяжестью на сердце сообщил, что его предстоящий тур по Южной Америке придется отложить из-за серьезной почечной инфекции.

«На прошлой неделе я находился в больнице с серьезной инфекцией почек, этого я никому не пожелаю. Врачи предписали мне сейчас отдохнуть и выздороветь», — признался музыкант.

Лиам Пейн добавил, что ему очень жаль фанатов, которые купили билет и собирались прийти на концерт. Сейчас артист и его команда пытаются подобрать новые даты, а также возвращают деньги.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Брюса Уиллиса впервые раскрыла свой страшный диагноз.

+17° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
94.40
-0.04 102.47
0.22
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 августа по...

Последние новости

19:50
Работа ювелиров: российский FPV-дрон ликвидировал украинскую САУ
19:46
СК продолжает расследование крушения самолета в Тверской области
19:42
«Это станет очевидным»: как умрет принцесса Диана в сериале «Корона»
19:35
Бегут от проблем: Сябитова предрекла молодежи в России незавидное будущее
19:24
Певца Лиама Пейна из группы One Direction госпитализировали с почечной инфекцией
19:21
Он не унывает: что происходит с Трампом после визита в тюрьму

Сейчас читают

«Перерезать и установить»: почему бои за Работино идут уже несколько месяцев
«Чтобы сил хватило»: Шпица раскрыла главный секрет счастливого брака
Не впадать в уныние: прогноз Таро на неделю с 28 августа по 3 сентября
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России