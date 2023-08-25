Путин поручил заняться созданием космических аппаратов для низких орбит

Президент России Владимир Путин поручил государственной корпорации «Роскосмос» вместе с АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» рассмотреть вопрос о создании космических аппаратов, который будут работать на предельно низких орбитах (до 200 километров). Также корпорации должны изготовить образцы для проведения испытаний. Список поручений политика опубликовали на сайте Кремля.

«По результатам реализации… определить целесообразность формирования отдельной программы по освоению предельно низких орбит, оценив необходимый объем и источники ее финансирования», — написали в тексте документа.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Роскосмос» может повторить миссию на естественный спутник Земли к 2026 году. Глава госкорпорации Юрий Борисов накануне встретился с разработчиками станции «Луна-25», которая недавно прекратила существование в результате столкновения с Луной.