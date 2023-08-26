Россия получила консульский доступ к задержанному в Финляндии командиру «Русича»
Ян Петровский обратился за помощью в российское консульство. Что будет дальше?
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Markku Ulander
В Финляндии пограничная служба задержала командира группировки «Русич» Тордена, более известного, как Ян Петровский. Его подозревают в нарушении норм миграционного законодательства страны. Но посольство России смогло договориться об организации посещения консульскими сотрудника. Сделали они это после личного обращения Петровского. Об этом написали в Telegram-канале посольства России в Финляндии.
«После поступления личного обращения В. И. Тордена 23 августа посольством были незамедлительно приняты меры для оказания помощи гражданину России, начаты переговоры об организации его посещения консульскими сотрудниками. Достигнута договоренность о встрече с ним в ближайшие дни», — написали в сообщении.
Представители посольства отметили, что финская полиция сообщила об задержании мужчины по имени Ян Петровский. Позже стало ясно, что речь идет о Тордене, который ранее носил другую фамилию.
Ранее 5-tv.ru писал, что задержанный в Финляндии Петровский до 23 августа не обращался в посольство.
Читайте также
72%
0.31 102.26
-0.21
Нашли ошибку?