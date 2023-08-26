Россия получила консульский доступ к задержанному в Финляндии командиру «Русича»

В Финляндии пограничная служба задержала командира группировки «Русич» Тордена, более известного, как Ян Петровский. Его подозревают в нарушении норм миграционного законодательства страны. Но посольство России смогло договориться об организации посещения консульскими сотрудника. Сделали они это после личного обращения Петровского. Об этом написали в Telegram-канале посольства России в Финляндии.

«После поступления личного обращения В. И. Тордена 23 августа посольством были незамедлительно приняты меры для оказания помощи гражданину России, начаты переговоры об организации его посещения консульскими сотрудниками. Достигнута договоренность о встрече с ним в ближайшие дни», — написали в сообщении.

Представители посольства отметили, что финская полиция сообщила об задержании мужчины по имени Ян Петровский. Позже стало ясно, что речь идет о Тордене, который ранее носил другую фамилию.

Ранее 5-tv.ru писал, что задержанный в Финляндии Петровский до 23 августа не обращался в посольство.