Задержанный в Финляндии Петровский до 23 августа не обращался в посольство

Суд постановил оставить его под стражей, однако еще не вынес решение по вопросу об экстрадиции, запрошенной Киевом.

Гражданина РФ Яна Петровского, которого задержали в Финляндии, не обращался в посольство России. Об этом РИА Новости заявили в российском диппредставительстве в Хельсинки.

Мужчина был задержан пограничной службой 20 июля 2023 года при попытке вылететь в Ниццу из аэропорта Хельсинки-Вантаа. После этого он был помещен в центр временного размещения. Его подозревают в нарушении норм миграционного законодательства Финляндии.

Правоохранительные органы объяснили, что в центре временного размещения задержанный мог свободно пользоваться телефоном и был уведомлен о праве связаться с представители РФ.

Также российские дипломаты пояснили, что личных обращений в посольство не было. Они уточняют, что интересы россиянина с конца июля 2023 года представляет местный адвокат.

Ян Петровский является одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич», он принимал участие в боевых действиях на Украине. Суд постановил его оставить его под стражей по вопросу об экстрадиции, запрошенной Киевом. Финские власти проинформировали дипломатов о запросе Украины об экстрадиции.

Мужчина подозревается в совершении «террористических деяний, совершенных в июне 2014 года по август 2015 года в Луганской и Донецкой областях». В течение этого периода ДШРГ «Русич» участвовала в боях на стороне ЛНР и ДНР. Сам Петровский вину отрицает, сейчас он находится в тюрьме города Вантаа. Предполагается, что в ближайшие дни состоится встреча с сотрудниками консульства.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд продлил арест россиянина, задержанного в Финляндии по запросу Украины.