Елена Степанова о смерти Панфилова вслед за Чуриковой: «Она ушла, и он ушел»

Работу с четой легендарных артистов звезда «Ленкома» вспоминает с теплотой и неизбежной грустью.

Актриса Елена Степанова, бок о бок работавшая с покойным режиссером Глебом Панфиловым в столичном «Ленкоме», призналась — его преклонный возраст нисколько не смягчает боль утраты. Смерть знаменитого деятеля кино и театра, по мнению артистки, объясняется в первую очередь трагедией, которую он пережил. В январе не стало горячо любимой супруги Панфилова, его музы и коллеги Инны Чуриковой.

«Переварить бы это все… Это для меня слишком болезненно, потому что я в трех спектаклях последних с ним работала. Ну а что сказать-то… Она ушла, и он ушел, вот и все. Ужасно грустно, хотя лет им много», — сказала Степанова в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

По словам актрисы, на 40-й день после смерти Чуриковой Панфилов впервые заговорил о своей утрате публично, он также подал соратникам надежду на дальнейшее совместное творчество. Ничто тогда не заставляло думать о скором прощании — режиссер был активен, подвижен, труппа ждала репетиций. Но весной случился инсульт, а за ним последовали месяцы борьбы с последствиями. И этот бой был проигран.

«Он был прекрасный человек, талантливейший режиссер, они с Инной Михайловной тандем замечательный представляли собой. Они нас очень любили, актеров, которые были заняты в спектаклях. У нас были замечательные гастроли, они к нам потрясающе относились. Просто к каждому актеру, к каждому работнику спектакля, который даже не самое большое место занимал. Для них это было важно, всегда они говорили добрые и теплые слова. Ужасно жалко и грустно, хотя понимаю, что 89 лет — это дай бог каждому дожить», — поделилась Елена Степанова.

Глеб Панфилов был госпитализирован с инсультом 11 мая, поступил в больницу в тяжелом состоянии. После курса лечения он был направлен на реабилитацию, но вскоре снова оказался в клинике. Умер 26 августа в возрасте 89 лет. Супруга режиссера умерла 14 января, она была на десять лет моложе мужа. Где и когда пройдет церемония прощания с Панфиловым, представители «Ленкома» обещали сообщить позже.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивное интервью с директором театра Марком Варшавером. Он подтвердил печальное известие и рассказал, каким запомнил режиссера.