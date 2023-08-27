Станет президентом или окажется в тюрьме: что ждет Дональда Трампа

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Байден теряет свои предвыборные позиции на фоне бушующих пожаров на Гавайях

Фото, видео: MICHAEL REYNOLDS / ТАСС; 5-tv.ru

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Последний арест бывшего хозяина Белого дома был формальным. Но как будут развиваться события дальше? И связано ли это с приближающимися президентскими выборами?

Гавайи — этот американский штат в последние недели становится все более важным для американской политики. Стратегические важные острова постигла беда — страшные пожары уничтожили тысячи домой. Десятки погибших и вот Байден спустя три недели после разгула стихии решился приехать на место катастрофы.

Его там встретили не радостно, кортеж обматерили и освистали. А на мемориальной церемонии в память о погибших этот пожилой президент и вовсе задремал.

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Очевидно, такое поведение бонусов в предвыборной гонке ему не прибавляет. Администрация Байдена борется с оппонентами другими методами. Главного соперника Дональда Трампа арестовали. Правда, на несколько минут. После отпустили под залог. Сама процедура была ни чем иным как унижением. Решатся ли на самом деле в США отправить Трампа за решетку? Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Николая Мастерова.

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