Умерла озвучившая суперзлодейку Харли Квинн актриса Арлин Соркин

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 686 0

Проблемы со здоровьем не позволяли знаменитости работать в последние годы.

Умерла озвучившая суперзлодейку Харли Квинн актриса Арлин Соркин

Фото: www.globallookpress.com / l89

Читайте нас в: Дзен Новости

Актриса Арлин Соркин, озвучившая суперзлодейку Харли Квинн в мультфильмах о «Бэтмене» вселенной DC Comics, скончалась в возрасте 67 лет. Трагическую новость сообщило издание The Hollywood Reporter.

Уточняется, что смерть Соркин наступила 24 августа. Причины не называются, сообщается лишь, что проблемы со здоровьем не позволяли актрисе работать в последние годы.

Принесшая Соркин известность антигероиня Харли Квинн должна была стать персонажем всего одного эпизода мультсериала «Бэтмен» в 1992 году. В серии «Благосклонность Джокера» она появлялась как приспешница главного злодея и врага Бэтмена.

Однако один из сценаристов мультсериала и друг Соркин по колледжу Пол Дини решил продлить жизнь Харли Квинн на экране. Он признался, что на создание образа суперзлодейки его вдохновила роль Соркин в мыльной опере «Дни нашей жизни», где в одном из эпизодов актриса играла арлекина.

Персонаж оказался хитом, и в дальнейшем появлялся в видеоиграх, анимационных фильмах и мультсериалах на протяжении многих лет, включая «Готэмских девушек», «Лигу справедливости» и других.

Арлин Соркин родилась 14 октября 1955 года в Вашингтоне, в 70-80-х состояла в комедийной труппе и была артисткой кабаре, с 1984-го по 2010 год снималась в сериале «Дни нашей жизни» в роли Каллиопы Джонс.

Также Соркин известна как одна из ведущих программы «Самые смешные люди Америки», сценарист и продюсер шоу «Как выйти замуж за миллиардера».

Ранее 5-tv.ru сообщил о смерти советского и российского режиссера Глеба Панфилова на 90-м году жизни.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
94.71
0.31 102.26
-0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:39
Кинопродюсер Палагаев ранен в перестрелке в доме под Москвой
17:28
Лежал в номере, без надежды на помощь: как умирал Алексей Булдаков
17:14
Учителя массово увольняются из школ Хакасии из-за урезания зарплат
17:03
Нетаньяху ответил пригрозившему Израилю войной лидеру ХАМАС: вы за это заплатите
16:52
Выбери руну и узнай свою судьбу на неделю с 28 августа по 3 сентября 2023 года
16:37
В Германии сообщили о намерении ЕС начать новую миссию на западе Африки

Сейчас читают

Как знала: как выглядела принцесса Диана за семь дней до смерти
Боевики «Азова»* убивали детей в Мариуполе, называя их «карликами-разведчиками»
Повзрослевший сын Хабенского впервые за долгое время появился на публике — видео
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России