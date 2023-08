Умерла озвучившая суперзлодейку Харли Квинн актриса Арлин Соркин

Актриса Арлин Соркин, озвучившая суперзлодейку Харли Квинн в мультфильмах о «Бэтмене» вселенной DC Comics, скончалась в возрасте 67 лет. Трагическую новость сообщило издание The Hollywood Reporter.

Уточняется, что смерть Соркин наступила 24 августа. Причины не называются, сообщается лишь, что проблемы со здоровьем не позволяли актрисе работать в последние годы.

Devastated to learn we've lost the brilliant Arleen Sorkin. Not just a wonderful talent, but a truly wonderful person. I'm grateful not only to have worked with her, but to have been her friend. 🙏 Sending my heartfelt condolences to her family & loved ones. 💔 pic.twitter.com/g1Mb3BWoKn