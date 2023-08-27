Умерла озвучившая суперзлодейку Харли Квинн актриса Арлин Соркин

Актриса Арлин Соркин, озвучившая суперзлодейку Харли Квинн в мультфильмах о «Бэтмене» вселенной DC Comics, скончалась в возрасте 67 лет. Трагическую новость сообщило издание The Hollywood Reporter.

Уточняется, что смерть Соркин наступила 24 августа. Причины не называются, сообщается лишь, что проблемы со здоровьем не позволяли актрисе работать в последние годы.

Devastated to learn we've lost the brilliant Arleen Sorkin. Not just a wonderful talent, but a truly wonderful person. I'm grateful not only to have worked with her, but to have been her friend. 🙏 Sending my heartfelt condolences to her family & loved ones. 💔 pic.twitter.com/g1Mb3BWoKn — Mark Hamill (@MarkHamill) August 27, 2023

Принесшая Соркин известность антигероиня Харли Квинн должна была стать персонажем всего одного эпизода мультсериала «Бэтмен» в 1992 году. В серии «Благосклонность Джокера» она появлялась как приспешница главного злодея и врага Бэтмена.

Однако один из сценаристов мультсериала и друг Соркин по колледжу Пол Дини решил продлить жизнь Харли Квинн на экране. Он признался, что на создание образа суперзлодейки его вдохновила роль Соркин в мыльной опере «Дни нашей жизни», где в одном из эпизодов актриса играла арлекина.

Персонаж оказался хитом, и в дальнейшем появлялся в видеоиграх, анимационных фильмах и мультсериалах на протяжении многих лет, включая «Готэмских девушек», «Лигу справедливости» и других.

Арлин Соркин родилась 14 октября 1955 года в Вашингтоне, в 70-80-х состояла в комедийной труппе и была артисткой кабаре, с 1984-го по 2010 год снималась в сериале «Дни нашей жизни» в роли Каллиопы Джонс.

Также Соркин известна как одна из ведущих программы «Самые смешные люди Америки», сценарист и продюсер шоу «Как выйти замуж за миллиардера».

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