Родственники пленных солдат ВСУ провели акцию протеста в центре Киева

Родственники пленных украинских солдат вышли на акцию протеста в центре Киева, требуя включить их близких в списки на обмен. Об этом сообщает издание «РБК-Украина».

Уточняется, что речь идет об украинских пограничниках, сдавшихся в плен в Мариуполе весной-летом прошлого года и находящихся там около 500 дней.

До этого стало известно, что министерство реинтеграции Украины распорядилось забирать по обмену из российского плена в первую очередь боеспособных боевиков националистической группировки «Азов»*.

По данным РИА Новости, в письме руководителя «Центра по восстановлению мира» Александра Смирнова говорится, что порядок обмена был сформирован для «повышения эффективности комплектования подразделений ВСУ». Так, первыми в списке на возвращение из плена указаны служащие воинской части 3057 Нацгвардии Украины, куда входит «Азов».

Далее по приоритетности идут офицеры подразделений сухопутных войск, ракетных войск и артиллерии, ВВС, военно-морских сил, морской пехоты, ПВО. В третью и четвертую приоритетные группы вошли служащие с различными военно-учетными специальностями, не имеющие ранений, способных помешать дальнейшему участию в боевых действиях. Последними в очереди на обмен указаны пленные, которые по состоянию здоровья не могут вернуться к службе.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как сотрудники СБУ заставляли российских военнопленных участвовать в подготовке фейковых видео.

* — организация признана террористической и запрещена в РФ