Скончался олимпийский чемпион по фехтованию Анвар Ибрагимов

Прославленному спортсмену было 57 лет.

Золотой призер Олимпийских игр в Сеуле 1988 года Анвар Ибрагимов скончался в возрасте 57 лет. За спортивную карьеру знаменитый фехтовальщик удостоился званий заслуженного мастера спорта СССР, мастера спорта СССР международного класса, заслуженного тренера России, выдающегося спортсмена Башкирии. Об уходе из жизни Ибрагимова сообщили представители российской Федерации фехтования в своем официальном Telegram-канале.

«Выражаем глубокие соболезнования родным, друзьям, ученикам и коллегам Анвара Камилевича. Светлая память», — сказано в публикации.

Ибрагимов начал заниматься фехтованием в добровольном спортивном обществе железнодорожников (ДСО) «Локомотив» у Рамиля Аюпова. В дальнейшем тренировался также под руководством известного тренера Марка Мидлера. Участвовал в двух Олимпиадах 1988 и 1992 годов, на первых соревнованиях выиграл золото, во второй раз занял пятое место.

Анвар Ибрагимов также является пятикратным обладателем Кубка Европы и чемпионом турнира «Дружба-84». В нулевых начал работать старшим тренером юниорской сборной России по фехтованию на рапирах, в 2005 году стал работать с мужской сборной. Среди воспитанников Анвара Ибрагимова призеры Олимпийских игр Реналь Ганеев и Руслан Насибулин.

Спортсмен награжден медалью «За трудовую доблесть», орденом Почета, медалью «За трудовое отличие», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и орденом Дружбы народов. В пресс-службе Федерации фехтования уточнили, что вскоре объявят, где и когда пройдет церемония прощания.

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