Когда нужно жениться по мнению Семенович: «Нет идеального возраста для любви»

Знаменитость попробовала себя в роли работника ЗАГСа и порассуждала о принципах семейной жизни.

Певица Анна Семенович заявила, что для вступления в брак не существует подходящего возраста. Она уверена, что спешить под венец только потому, что подошел срок — большая ошибка. Некоторым везет встретить спутника всей жизни в 20 лет, другие же могут найти свою любовь на пенсии. При этом у двух пар одного возраста могут быть диаметральные взгляды на вопрос бракосочетания. И каждая из этих пар будет права в своем выборе.

«Нет идеального возраста для любви», — заявила селебрити в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

На днях Анна Семенович приняла участие в массовой регистрации браков в рамках Московского урбанистического форума. Она лично поженила более двух десятков влюбленных сердец. Сама 43-летняя звезда ни разу не была замужем, но она не считает, что ее время уже ушло. Артистка просто не гонится за свадьбой ради свадьбы, не соглашается на меньшее и ждет встречи с правильным мужчиной. И это абсолютно нормально, уверена она. Единственное правило в этом вопросе, отмечает исполнительница, касается детей.

«Если люди еще не уверены, что хотят друг от друга иметь деток, только пробуют себя в роли семейной пары, спешить, может быть, не надо. Но если пара поняла, что они действительно друг друга любят, у них хорошие отношения, комфортно жить вместе, и уже есть планы заводить деток, то я считаю, обязательно нужно скреплять союз официальным браком», — сказала она.

Семенович отметила, что среди женихов и невест, которых она объявила мужьями и женами на форуме, были разные люди — и совсем юные, и зрелые. Семьи создают высокие и низкие люди, в теле и худые, рыжие, брюнеты, блондины, лысые… Нет никакого стандарта для человека, собирающегося в ЗАГС. Невозможно вывести критерии, по которым станут определять достойных любви, а потом и свадьбы. Только одно важно — сильные взаимные чувства.

«Надо выходить замуж и жениться, когда ты действительно влюблен. И сколько вам лет — это совершенно не важно. У меня недавно знакомая в 55 лет вышла замуж и безумно счастлива», — заключила Семенович.

Как известно, она и сама об этом регулярно говорит в своем блоге, артистка твердо намерена стать мамой даже если не встретит достойного спутника жизни. И чтобы не упустить свой шанс — дело тут уже не в самом возрасте, а в биологии женского тела — певица замораживает яйцеклетки. Знаменитость прошла процедуру дважды, подробно обсудив с поклонниками. Но, как писал ранее 5-tv.ru, фанаты не оценили откровенности Семенович.