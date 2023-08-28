Очередная акция против накачивания Украины вооружением прошла в Амстердаме. Как передает ТАСС, на центральной площади Дам собрались более 100 человек. Участники митинга прошли по городу под барабанную дробь с различными плакатами и белыми флагами в руках, символизирующими мир.

«Я хочу, чтобы Россия была нашим союзником, а не врагом. Мы смотрим в неправильную сторону, нам нужно смотреть не на Запад и США, а на восток и Россию», — рассказала корреспонденту агентства одна из активисток.

Митингующие также выступили за начало мирных переговоров для урегулирования конфликта.

Подобные акции проходят и в других странах. Так, например, в начале месяца жители Нью-Йорка вышли на митинг под названием «Человечество за мир». Однако пока простые американцы выступают против поставок оружия Украине, в Белом доме продолжают выделять новые пакеты военной помощи киевскому режиму. А аппетиты украинского лидера только растут. Как писал ранее 5-tv.ru, накануне Зеленский заявил об ожидании от Запада новой военной помощи.