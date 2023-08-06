В Нью-Йорке проходит митинг против поставок оружия Украине

В Нью-Йорке американцы вышли на митинг под названием «Человечество за мир», выступая против продолжения поставок вооружения Киеву.

Акция протеста проходит в центре мегаполиса, недалеко от штаб-квартиры ООН. По имеющимся данным, она собрала более сотни человек, пишет агентство ТАСС.

Участники митинга держат в руках плакаты, призывающие к миру. На них можно заметить такие надписи, как «Прекратите вооружение и финансирование Украины», «Мирные переговоры», «Мир с Китаем и Россией! Нет третьей мировой войне!» и некоторые другие.

Также надежду на возрождение мирных переговоров выразила кандидат в сенаторы в США на выборах 2024 года Диана Сэйр. По ее словам, с подобной инициативой выступают многие политические силы.

«Я думаю, что эти мирные переговоры действительно возможны. Например, те, которые будут организованы африканскими лидерами, президентом Бразилии, Папой Римским. К сожалению, лидеры стран НАТО дискредитировали себя», — отметила Сэйр.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что участники проходящих в Джидде консультаций по Украине представили альтернативный мирный план урегулирования конфликта. Отмечается, что российская сторона была проинформирована о результатах переговоров.