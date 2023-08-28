На Украине сообщили о взрывах в Кривом Роге
В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.
Фото: www.globallookpress.com / Pavlo Palamarchuk
Взрывы прозвучали в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН.
По состоянию на 06:00 по московскому времени, воздушная тревога звучит в Днепропетровской и Николаевской областях. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.
Российские войска начали наносить удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября прошлого года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности на Крымском мосту.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ в ночь на 27 августа нанесли поражающий удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по аэродрому в районе Пинчуков Киевской области Украины.
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