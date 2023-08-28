Не только Польша: стало известно, какая страна готовит вторжение на Украину

Бывший советник Пентагона полковник Макгрегор заявил о возможном вторжении двух стран на украинские территории.

Литва может последовать примеру Польши и вторгнуться на территорию Украины без согласования с НАТО. Об этом в интервью Dialogue works заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Сейчас появляются подтверждения тому, что поляки и литовцы заинтересованы в интервенции, которую, как они утверждают, они осуществили бы самостоятельно в обход НАТО», — рассказал он.

По мнению полковника, такие планы особо опасны, причем не только для Литвы, Польши или Украины. Если эти намерения осуществятся, то возникнет прямая угроза столкновения НАТО с российской армией, так как войска Польши и Литвы считаются частью альянса.

Спецоперация по защите Донбасса началась 24 февраля 2022 года. О ней объявил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки решить конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США и страны ЕС восприняли такие действия как «вторжение» и объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США признали безвыходную ситуацию для ВСУ на фронте.