От головы и тела почти ничего не осталось: мужчина сгорел в подъезде Петербурга (18+)
В Петербурге мужчина сгорел заживо в подъезде
Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Chasovitin
Предположительно, пожар начался из-за сигареты.
В Санкт-Петербурге мужчина сгорел заживо на лестничной площадке. Как стало известно 5-tv.ru, в одном из жилых домов ночью 27 августа произошел пожар, который поначалу не вызвал опасений — горел, казалось, всего лишь матрас.
Однако позже выяснилось, что на матрасе находился человек. Его заметила местная жительница, которая и обратилась в полицию.
«Там много окурков. Человек курил и выпивал, заснул на матрасе, возможно, сигарета матрас и подожгла», — рассказал источник.
На фото, появившемся в распоряжении 5-tv.ru, тело мужчины с сильными ожогами покоится на остатках сгоревшего матраса. На погибшем остались куски одежды и одеяло, а цвет его кожи приобрел темно-багровый цвет. Также рядом можно увидеть пустую бутылку из-под алкоголя.
Месяцем ранее в Санкт-Петербурге погибли два человека, наступив на провода в траве. Жуткую находку обнаружили местные жители: тело одного человека почти полностью сгорело, на втором остались куски одежды. Предположительно, пара не заметила в густой траве провода, находящиеся под высоким напряжением.
Ранее 5-tv.ru писал, почему погибший в пожаре в Раменском мальчик находился в странной позе.
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