Сообщение между Италией и Францией прервалось из-за крупного камнепада

Камнепад произошел на востоке Франции. Масштабный оползень сошел прямо на оживленную автомагистраль.

В результате сообщение между Францией и Италией практически остановилось. Потоки земли снесли железнодорожные пути и перекрыли автомобильную трассу.

Сейчас власти ликвидируют последствия обрушения. Но когда они восстановят движение — пока неизвестно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что средневековый монастырь Шио-Мгвиме засыпал мощный оползень с горы. Пользователи сети делятся кадрами с места событий.

Все произошло в 30 километрах от Тбилиси. Оползень сошел так быстро, что некоторые туристы даже не успели понять, что именно происходит.