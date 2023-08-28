Таскал за волосы и бил телефоны: Ефременкова обвинила Свет-Амура в жестком абьюзе

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Алина Крылова
Алина Крылова 30 0

Юлия Ефременкова подала заявление в полицию на Мондезира Свет-Амура

Таскал за волосы и бил телефоны: Ефременкова обвинила Свет-Амура в жестком абьюзе

Фото: Instagram* / efremenkovvvva

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Наладить отношения ради сыновей у партнеров не вышло.

Экс-участница «Дома-2» Юлия Ефременкова заявила, что отец ее детей Мондезир Свет-Амур напал на нее во время последнего визита. Распустить кулаки он решил после очередной ссоры, утверждает блогер.

«Вчера Мондезир в очередной раз с Кристианом на руках оттаскал меня за волосы и разбил два моих телефона… Другой телефон, ключи от квартиры и от машины он также вынес из моей квартиры! Вчера я вызвала в очередной раз сотрудников полиции, один из них приехал пьяный», — пожаловалась знаменитость.

Устав от постоянных выяснений отношений, звезда вызвала полицию. В соцсетях Ефременкова призналась: впервые за долгие годы отношений она написала на экс-избранника заявление. Молодая мама надеется привлечь Мондезира к ответственности, устроив ему «сладкую жизнь».

«Я написала на отца моих детей заявление, первый раз, когда он меня таскал за волосы по лестничной клетке, полицию вызывали соседи. А вчера — наша няня и моя подруга Лена. Все дальнейшее общение будет только через суд», — добавила она.

При этом в сети Ефременкову поспешили поддержать. Случившееся стало для подписчиков знаменитости шоком.

«Юля, держитесь, нет ничего страшнее этого»;

«Юля, мы с вами», — написали ей фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал о временном перемирии бывших супругов: Ефременкова вместе с Мондезиром ездили в отпуск в Санкт-Петербург.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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