В АТА опровергли продажу безалкогольных туров all inclusivе в Турцию

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 10 0

Такая опция позволила бы снизить стоимость отдыха на одном из самых популярных курортов.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Katja Kreder; 5-tv.ru

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В Альянсе туристических агентств (АТА) опровергли информацию о начале продаж туров «все включено» в Турцию, не включающих алкоголь. Вице-президент АТА Алексан Мкртчан сообщил 5-tv.ru, что эти данные не соответствуют действительности.

«Нет такого, это неподтвержденная информация. Тут и говорить нечего», — прокомментировал он.

Пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) ранее сообщила, якобы российские операторы начнут продавать туристам из РФ путевки «все включено» без алкоголя. Было подчеркнуто, что решение приняли не все туроператоры, а добавлено оно было лишь в качестве возможной опции.

Примечательно, что генеральный директор туроператора Bentour Дениз Угур поддержал идею исключения алкоголя из туров. По его словам, это может снизить цену на отдых в турецких отелях, предлагающих пребывание на условиях «все включено».

Ранее 5-tv.ru писал, что Турция вошла в ТОП-5 самых дорогих направлений для россиян.

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