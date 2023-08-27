Российский Су-30 сопроводил американский БПЛА Reaper над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что весь полет военного лайнера осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности. Беспилотник не нарушил государственной границы РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский истребитель МиГ-31 сопроводил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем.