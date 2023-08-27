Российский Су-30 сопроводил американский БПЛА Reaper над Черным морем

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 60 0

В Минобороны России прокомментировали появление вражеского беспилотника.

Российский Су-30 сопроводил американский БПЛА Reaper над Черным морем

Фото: Тырин Денис / ТАСС

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Атака беспилотников на Москву

Российский Су-30 сопроводил американский БПЛА Reaper над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что весь полет военного лайнера осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности. Беспилотник не нарушил государственной границы РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский истребитель МиГ-31 сопроводил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем.

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