В Минобороны России прокомментировали появление вражеского беспилотника.
Фото: Тырин Денис / ТАСС
Российский Су-30 сопроводил американский БПЛА Reaper над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что весь полет военного лайнера осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности. Беспилотник не нарушил государственной границы РФ.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский истребитель МиГ-31 сопроводил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем.
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