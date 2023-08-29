Они рядом. Девочки нет: где нашли вещи пропавшей фигуристки Горбачевой

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Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 3 294 0

Вещи пропавшей фигуристки Горбачевой нашли на набережной в Москве

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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16-летняя спортсменка ушла с тренировки и не вернулась.

В деле пропавшей 16-летней фигуристки Алины Горбачевой всплыли новые подробности. Вещи покинувшей тренировку после ссоры с тренером спортсменки нашли неподалеку от места исчезновения, сообщает источник 5-tv.ru.

По предварительной информации, синий рюкзак, с которым Горбачева ушла из дома на тренировку, был обнаружен на пляже у Покровской набережной. Других предметов ил личного пользования Алины рядом не было.

Мать девочки уже успела опросить самых близких подруг дочери. По словам безутешной женщины, никто из девочек-фигуристок подробностями пропажи ее дочери не располагает.

«Никто ничего не видел, никто ничего не знает. Сейчас очень много служб работает, все ищут», — сообщила она.

По предварительным данным полиции, Алина Горбачева вышла с катка вечером 28 августа, пошла через парк, но дома так и не появилась. К поискам школьницы уже подключили кинологов.

Ранее 5-tv.ru писал о возможной причине пропажи 15-летней фигуристки в Москве.

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