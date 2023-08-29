«Максимальное количество»: как долго можно быть на больничном по уходу за ребенком

|
Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 25 0

Юрист Крушанова: срок больничного по уходу за ребенком зависит от причины

«Максимальное количество»: как долго можно быть на больничном по уходу за ребенком

Фото: www.globallookpress.com / Janie Airey

Читайте нас в: Дзен Новости

Все тонкости этого процесса объяснила юрист.

Максимальный срок пребывания на оплачиваемом больничном по уходу за ребенком преимущественно зависит от причины. Об этом изданию URA.RU рассказала доцент кафедры правового регулирования бизнеса и прикладной юриспруденции университета «Синергия» Лариса Крушанова.

Согласно трудовому законодательству, работник может находиться на больничном отпуске не более 15 дней. Однако с учетом прохождения врачебной комиссии срок оплачиваемого отпуска может быть продлен по причине нетрудоспособности до полноценного года. Такие условия возможны на период, не превышающий 120 дней.

«Так, максимальное количество оплаченных дней нахождения на больничном по уходу за больным ребенком в возрасте до семи лет в течение года не может превышать 60 дней. При уходе за ребенком в возрасте от семи до 15 лет — до 15 дней, а оплачиваемые дни — до 45 в течение года. При уходе за больным инвалидом до 18 лет — на период лечения, но не свыше 120 дней в течение года», — подчеркнула специалист.

Ранее 5-tv.ru писал, как правильно рассчитать и получить пособия по беременности.

+14° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
95.71
0.24 103.48
0.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:58
Большие проблемы: на Шольца подали заявление в прокуратуру
21:46
Путин заявил о необходимости повышения уровня благосостояния россиян
21:34
В Москве ликвидировали пожар на Комсомольской площади
21:24
Пропавшую в Москве фигуристку Алину Горбачеву нашли в кинотеатре
21:22
«Тяжелая пневмония»: пульмонолог назвал симптомы легионеллеза
21:11
Губернатор Курской области сообщил об обстреле села Троицкое

Сейчас читают

"28 предложений – не предел": почему певица Слава пользуется популярностью у мужчин
Западу придётся кормить Украину ещё четверть века — Польский институт экономики
Как зять президента Турции оказался на крупнейшем авианосце США?
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России