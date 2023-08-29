«Максимальное количество»: как долго можно быть на больничном по уходу за ребенком

Все тонкости этого процесса объяснила юрист.

Максимальный срок пребывания на оплачиваемом больничном по уходу за ребенком преимущественно зависит от причины. Об этом изданию URA.RU рассказала доцент кафедры правового регулирования бизнеса и прикладной юриспруденции университета «Синергия» Лариса Крушанова.

Согласно трудовому законодательству, работник может находиться на больничном отпуске не более 15 дней. Однако с учетом прохождения врачебной комиссии срок оплачиваемого отпуска может быть продлен по причине нетрудоспособности до полноценного года. Такие условия возможны на период, не превышающий 120 дней.

«Так, максимальное количество оплаченных дней нахождения на больничном по уходу за больным ребенком в возрасте до семи лет в течение года не может превышать 60 дней. При уходе за ребенком в возрасте от семи до 15 лет — до 15 дней, а оплачиваемые дни — до 45 в течение года. При уходе за больным инвалидом до 18 лет — на период лечения, но не свыше 120 дней в течение года», — подчеркнула специалист.

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