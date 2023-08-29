«Чтобы не было хандры»: почему на самом деле важно есть печень трески

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 16 0

Диетолог Соломатина: печень трески помогает при дефиците витамина D

«Чтобы не было хандры»: почему на самом деле важно есть печень трески

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn

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Данный продукт станет особенно актуальным с наступлением осени.

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что печень трески помогает бороться с нехваткой витаминов в осеннее время года. Об этом сообщает издание NEWS.ru.

Одна банка продукта на всю семью восполняет дефицит витамина D и помогает предотвратить симптомы вирусных заболеваний.

«Из-за короткого светового дня осенью будет дефицит витамина D и прекрасно его покрывает печень трески. Баночка печени трески на всю семью с лихвой покроет дефицит витамина D. Он нужен, чтобы не заболеть различными вирусными заболеваниями, для улучшения настроения, чтобы не было осенней хандры», — отметила Соломатина.

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