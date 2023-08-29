Пентагон не включил кассетные боеприпасы в новый пакет военной помощи Украине

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 15 0

Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх отказалась комментировать слухи о передаче подобных снарядов для реактивных систем залпового огня.

Пентагон не включил кассетные боеприпасы в новый пакет военной помощи Украине

Фото: www.globallookpress.com / Philipp Schulze

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В новый пакет военной помощи, выделенный Соединенными Штатами Америки (США), не вошли кассетные боеприпасы. Эту информацию подтвердила пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх в ходе брифинга, передает РИА Новости.

«Были ли (кассетные боеприпасы) DPICM включены в 45-ю передачу? Нет, не были», — заявила представитель ведомства.

Некоторое время назад The Washington Post сообщила, что Вашингтон рассматривает возможность поставки Украине кассетных боеприпасов для реактивных систем залпового огня (РСЗО). Они способны поражать цели на еще большем расстоянии по сравнению со снарядами для ствольной артиллерии. При этом Сингх отказалась комментировать подобные слухи.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что США сообщили о выделении нового пакета военной помощи Украине. Киеву передадут вооружение на 250 миллионов долларов.

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