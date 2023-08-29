Суд Москвы продлил арест экс-сотруднику генконсульства США

Роберта Шонова обвиняют в сборе данных о спецоперации на Украине.
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Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил арест бывшему сотруднику генерального консульства США во Владивостоке Роберту Шонову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Постановлением Лефортовского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следствия о продлении ареста Шонову на три месяца, то есть до 23 ноября», — говорится в постановлении органа государственной власти.
Мужчина признал свою вину в сборе данных о ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, а также различных резонансных событиях в России. Отмечается, что соответствующий приказ ему поступил от американских дипломатов. Кроме того, Шонов должен был искать лояльных США журналистов, бизнесменов и политиков, которых Белый дом впоследствии мог использовать в своих целях.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что арест бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова (Гиркина. — Прим. ред.) был признан судом законным. По обвинению в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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