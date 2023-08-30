Блогер-экстремал чуть не погиб во время опасного трюка: «На 60 процентов цел»

Каскадер Евгений Чеботарев не рассчитал скорость и упал, находясь в авто, с многоэтажного дома.

Популярный блогер-каскадер Евгений Чеботарев едва не погиб в Северной Осетии во время выполнения опасного трюка, сообщает телеканал «360».

Молодой человек планировал перепрыгнуть с крыши одного многоэтажного здания на крышу соседнего на «Ниве». Однако экстремалу не хватило скорости, и машина сорвалась вниз.

Мужчина рассказал, что падение обошлось почти без переломов. Однако в больницу отправиться ему все же пришлось.

«На 60 процентов цел. Обошлось почти без переломов. Я за рулем домой еду. Говорили, 21 день лежать», — рассказал Чеботарев.

Каскадер отметил, что «Нива», на которой он выполнял трюк, получила серьезные повреждения. А сам он до сих пор видит перед глазами кирпичную стену.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Джеки Чану в почтенном возрасте удается выполнять все трюки самостоятельно. Артист признался, что ради фанатов перед каждыми съемками едет в больницу, где ставит себе несколько инъекций с обезболивающим.