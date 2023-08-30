Блогер-экстремал чуть не погиб во время опасного трюка: «На 60 процентов цел»

|
Алексей Панков
Алексей Панков 13 0

Блогер едва не погиб в Северной Осетии во время выполнения опасного трюка

Фото, видео: ВКонтакте / Евгений Чеботарев / chebotarev_evgeny; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Каскадер Евгений Чеботарев не рассчитал скорость и упал, находясь в авто, с многоэтажного дома.

Популярный блогер-каскадер Евгений Чеботарев едва не погиб в Северной Осетии во время выполнения опасного трюка, сообщает телеканал «360».

Молодой человек планировал перепрыгнуть с крыши одного многоэтажного здания на крышу соседнего на «Ниве». Однако экстремалу не хватило скорости, и машина сорвалась вниз.

Мужчина рассказал, что падение обошлось почти без переломов. Однако в больницу отправиться ему все же пришлось.

«На 60 процентов цел. Обошлось почти без переломов. Я за рулем домой еду. Говорили, 21 день лежать», — рассказал Чеботарев.

Каскадер отметил, что «Нива», на которой он выполнял трюк, получила серьезные повреждения. А сам он до сих пор видит перед глазами кирпичную стену.

Чудеса акробатики: красноярец на полном ходу вылез из окна «Газели» из-за стеклоочистителя

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Джеки Чану в почтенном возрасте удается выполнять все трюки самостоятельно. Артист признался, что ради фанатов перед каждыми съемками едет в больницу, где ставит себе несколько инъекций с обезболивающим.

+15° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
95.71
0.24 103.48
0.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:30
Блогер-экстремал чуть не погиб во время опасного трюка: «На 60 процентов цел»
2:16
«Уместны аксессуары»: названы самые модные свадебные прически
2:06
Минобороны сообщило об уничтожении катеров с боевиками ВСУ в акватории Черного моря
1:57
Средства ПВО сбили беспилотники над Брянской и Орловской областями
1:56
Зарево пожара наблюдается в районе аэропорта Пскова
1:42
Прямой наводкой: как российские бойцы громят боевиков ВСУ на артемовском направлении

Сейчас читают

"28 предложений – не предел": почему певица Слава пользуется популярностью у мужчин
Западу придётся кормить Украину ещё четверть века — Польский институт экономики
«Тяжелая пневмония»: пульмонолог назвал симптомы легионеллеза
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России