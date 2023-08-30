Прощание с Глебом Панфиловым пройдет 30 августа

Прощание с Глебом Панфиловым в московском Доме кино не состоится. Панихиду перенесли — пройдет она 30 августа на Новодевичьем кладбище. Такое решение приняла семья режиссера. Отпевание начнется в час дня, после чего все желающие смогут проститься с Глебом Анатольевичем.

Похоронят его рядом с любимой супругой Инной Чуриковой. Панфилов тяжело переживал ее уход и умер спустя несколько месяцев.

Вместе они прошли больше полувека. Однажды, повстречавшись на съемочной площадке, Чурикова стала его музой.

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На счету режиссера десятки театральных постановок и кинолент.