Прощание с Глебом Панфиловым пройдет 30 августа

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Известный режиссер ушел из жизни 26 числа.

Фото, видео: Сергей Карпухин / ТАСС; 5-tv.ru

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Прощание с Глебом Панфиловым в московском Доме кино не состоится. Панихиду перенесли — пройдет она 30 августа на Новодевичьем кладбище. Такое решение приняла семья режиссера. Отпевание начнется в час дня, после чего все желающие смогут проститься с Глебом Анатольевичем.

Похоронят его рядом с любимой супругой Инной Чуриковой. Панфилов тяжело переживал ее уход и умер спустя несколько месяцев.
Вместе они прошли больше полувека. Однажды, повстречавшись на съемочной площадке, Чурикова стала его музой.

Елена Степанова о смерти Панфилова вслед за Чуриковой: «Она ушла, и он ушел»

На счету режиссера десятки театральных постановок и кинолент.

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