«Нужны жесткие решения»: как Россия отреагирует на ситуацию в Габоне

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 993 0

Политолог Бредихин: РФ нужно принять очень жесткие решения по ситуации в Габоне

Фото, видео: www.globallookpress.com / David Honl; личный архив Антона Бредихина; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

На примере центральноафриканской страны Москва может подтвердить статус мирового лидера борьбы с колониализмом.

России необходимо вмешаться в происходящее в Габоне и подтвердить свой статус мирового флагмана антиколониальной борьбы. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал политолог Антон Бредихин.

Он отметил, что ситуация в центральноафриканском государстве, где военные восстали против избранного на третий срок президента Али Бонго Ондимбы, — это продолжение жесткой схватки Запада в лице, прежде всего, США и Франции за свои бывшие колонии, которые сейчас уходят в суверенное плавание.

Между тем, отметил Бредихин, Россия тоже имеет немалое влияние в Габоне. В этой стране всегда работали российские военные специалисты, в том числе, сотрудники ЧВК «Вагнер».

«Сейчас нам нужно понять, как действовать, что предпринять: ждать ввода каких-то коллективных сил на территорию Габона или направить туда свой миротворческий контингент или дополнительных советников. Нужно внимательно проанализировать ситуацию и предпринять очень жесткие решения, а не отделываться дипломатическими высказываниями», — заявил Бредихин.

Политолог считает, что Россия может и должна показать свою мощь миру и помочь африканской стране, которой Запад хочет вернуть статус своей колонии.

«Россия, как и Советский Союз, и Российская империя, является флагманом борьбы с колониализмом во всем мире. И на примере Габона мы можем показать это еще раз», — заключил Бредихин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Габоне продолжилась череда государственных переворотов в странах Африки. Военные страны объявили о роспуске институтов власти и отмене результатов прошедших выборов. Победу в них в третий раз одержал действующий президент Али Бонго Ондимба, считающийся ставленником Франции. Военнослужащие заявили о намерении «положить конец» его режиму.

+18° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
95.71
0.24 103.48
0.24
Повезет лишь в одну дату: когда делать денежную стрижку в сентябре 2023

Последние новости

14:44
Самолеты-амфибии Бе-200 привлекли к тушению природного пожара в Геленджике
14:38
«Новый уровень цензуры»: Кустурица отреагировал на текущие требования «Оскара»
14:32
Так жить нельзя: болгары бунтуют против повышения цен на электроэнергию
14:26
История не закончена? Что теперь грозит родителям пропавшей на сутки Горбачевой
14:18
«Моя богиня»: Прилучный показал фото Брутян без макияжа
14:07
«Бушуют гормоны, ребенок протестует»: почему могла сбежать 16-летняя фигуристка?

Сейчас читают

Пока муж на гастролях: кто прижимает и гладит жену Газманова
«Сирийская карта» России на Ближнем Востоке: цели, интересы, достижения и вызовы
Грудь матери и энергия отца: чем привлекательны партнеры постарше
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России