«Бушуют гормоны, ребенок протестует»: почему могла сбежать 16-летняя фигуристка?

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 648 0

Психолог Волынкина: Горбачева могла сбежать из-за протеста и гормонов

Фото, видео: Instagram* / alinochka_gorbache; Личны архив Марии Волынкиной; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Алина Горбачева сутки не выходила на связь с родными и своим тренером.

Исчезнувшая на сутки 16-летняя фигуристка Алина Горбачева сегодня уже находится дома рядом с мамой, которая в панике искала ее по всей Москве. О том, почему спортсменка могла сбежать ото всех, 5-tv.ru рассказала спортивный тренер и психолог фитнес-центра Мария Волынкина.

Эксперт напоминает: в 16 лет подростку достаточно тяжело, это — переходный возраст, поэтому в очень важна поддержка взрослых.

«Идет формирование организма, рост, развитие, начинают потихонечку бушевать гормоны. И девочка превращается уже в девушку. И ей здесь очень тяжело и с физической точки зрения, поскольку идет формирование организма, и с психической», — считает тренер.

В такое непростое время важно общаться с ребенком, уверяет Волынкина.

«Чтобы родители поддержали, спрашивали, как у него дела в школе, на тренировке, может, у ребенка появился возлюбленный, может быть, какая-то неразделенная любовь или он поругался с подругой или с другом», — объясняет психолог.

По словам специалиста, помимо родителей, помогать пережить сложный период подростку должны и тренер, и, что немаловажно, психолог. Так ребенку будет проще справиться с переживаниями, не будет происходить подобных срывов с исчезновениями из дома. По мнению Волынкиной, лучше, если подросток будет высказываться дома, даже кричать.

«Очень часто родители не интересуются жизнью своего ребенка, в душу к ребенку они не обращаются», — добавляет эксперт.

Из-за недостатка внимания и возникают подобные ситуации, когда ребенок протестует. Это можно предотвратить, если своевременно общаться с ребенком, например, создать традицию семейных завтраков. А тренер, в свою очередь, также может проводить своры юных спортсменов именно ради общения, особенно, если нет штатного психолога. Только всем вместе взрослым можно избежать подобных «надломов».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что фигуристка Горбачева впервые объяснила свое исчезновение.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+18° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
95.71
0.24 103.48
0.24
Повезет лишь в одну дату: когда делать денежную стрижку в сентябре 2023

Последние новости

14:44
Самолеты-амфибии Бе-200 привлекли к тушению природного пожара в Геленджике
14:38
«Новый уровень цензуры»: Кустурица отреагировал на текущие требования «Оскара»
14:32
Так жить нельзя: болгары бунтуют против повышения цен на электроэнергию
14:26
История не закончена? Что теперь грозит родителям пропавшей на сутки Горбачевой
14:18
«Моя богиня»: Прилучный показал фото Брутян без макияжа
14:07
«Бушуют гормоны, ребенок протестует»: почему могла сбежать 16-летняя фигуристка?

Сейчас читают

Пока муж на гастролях: кто прижимает и гладит жену Газманова
«Сирийская карта» России на Ближнем Востоке: цели, интересы, достижения и вызовы
Грудь матери и энергия отца: чем привлекательны партнеры постарше
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России