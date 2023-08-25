Провал так называемого контрнаступления украинских боевиков стал очевиден. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на круглом столе по случаю 80-летия победы советских войск в Курской битве.

«Сегодня, после очевидного провала летней компании ВСУ, так называемого „контрнаступа“, киевские последователи нацистских идей и их заокеанские кураторы вторят немецким генералам, виня в своих ошибках то неподходящую погоду, то слишком густую кустарниковую растительность на поле боя», — отметил он.

К слову, провал контрнаступления ранее признал и сам лидер киевского режима Владимир Зеленский. По его словам, оно идет «понемногу».

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

О начале украинского контрнаступления на южнодонецком, артемовском и запорожском направлениях было объявлено 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные инструкторами НАТО, а также вооружения и технику, поставленную западными странами. В Минобороны РФ отрицают какие-либо успехи ВСУ на фронте и сообщают об огромных потерях со стороны противника.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам Нарышкина, Польша рассматривает возможность разместить войска на Западной Украине.