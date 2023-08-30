Су-24 ликвидировал еще один катер ВСУ восточнее острова Змеиный

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 26 0

Морская авиация уничтожила катер ВСУ рядом с островом Змеиный

Су-24 ликвидировал еще один катер ВСУ восточнее острова Змеиный

Фото: Савицкий Вадим / ТАСС

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Экипаж вражеского судна погиб.

В среду, 30 августа, восточнее острова Змеиный в акватории Черного моря экипаж самолета Су-24 уничтожил еще один катер ВСУ. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

В ведомстве уточняют, что украинское судно было уничтожено вместе с экипажем.

Это далеко не первый военный катер ВСУ только за текущий день, который ликвидирован силами российской морской авиации. Ночью киевский режим предпринял попытку развернуть морской бой в акватории Черного моря, были уничтожены четыре катера ВСУ с вражеским десантом, численность которых составляла 50 человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ атаковали пункты управления и разведки террористов.

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