Су-24 ликвидировал еще один катер ВСУ восточнее острова Змеиный

Экипаж вражеского судна погиб.

В среду, 30 августа, восточнее острова Змеиный в акватории Черного моря экипаж самолета Су-24 уничтожил еще один катер ВСУ. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

В ведомстве уточняют, что украинское судно было уничтожено вместе с экипажем.

Это далеко не первый военный катер ВСУ только за текущий день, который ликвидирован силами российской морской авиации. Ночью киевский режим предпринял попытку развернуть морской бой в акватории Черного моря, были уничтожены четыре катера ВСУ с вражеским десантом, численность которых составляла 50 человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ атаковали пункты управления и разведки террористов.