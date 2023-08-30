Удар возмездия: ВС РФ атаковали пункты управления и разведки террористов
Российские войска атаковали пункты управления и разведки украинских боевиков
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Российские войска нанесли успешные атаки по важным пунктам противника. Каких еще успехов добились силы России?
Вооруженные силы России успешно атаковали пункты управления и разведки украинских боевиков. Об этом стало известно из сообщения Министерства обороны России.
«Ночью 30 августа Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам управления и разведки противника», — заявило ведомство.
Минобороны отметили, что все назначенные цели были поражены.
Ведомство сообщило, что за последние сутки российское ПВО уничтожило снаряды системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Также 28 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Запорожской области были деактивированы.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что истребитель Су-30 уничтожил украинский катер в районе острова Змеиный.
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