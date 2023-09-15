Уральская женщина не сдается: почему Юте было сложно в профессии радиоведущей

Певица думала уйти с радио и закрыть свою авторскую программу.

Юта назвала сложности, с которыми она столкнулась в профессии радиоведущей. О них заслуженная артистка РФ эксклюзивно рассказала автору и ведущей 5-tv.ru Светлане Шевченко.

Больше года Юта ведет свою авторскую программу «уЮтная гостиная» на Радио Sputnik. На новую для нее роль радиоведущей певицу вдохновил российский писатель и политический консультант Эдуард Багиров. По словам заслуженной артистки РФ, после первых эфиров она поняла, что ей следует поработать над техникой речи.

«Когда мы слышим человека в эфире, кажется, что он говорит естественно, непринужденно, и это само собой разумеющееся, что все согласные и гласные проговариваются. Оказывается, когда ты судорожно думаешь: „А что дальше-то спрашивать?“, начинается некий такой не то что бы мандраж, но какая-то легкая паника, и язык заплетается», — объяснила Юта.

Перед эфиром артистка прописывает себе определенный план, где отмечает темы, на которые бы хотела поговорить со своим гостем, однако далеко не всегда получается строго следовать этому плану.

«Иногда беседа настолько выруливается в другое русло, что про план можно изредка вспомнить, но лучше поддерживать реальный живой человеческий разговор. Это важнее. Это энергия», — уверена певица.

Как рассказывает народная артистка РФ, был даже момент, когда у нее опустились руки, и она захотела уйти с радио и закрыть свою авторскую программу, думая, что у нее не получается быть хорошей ведущей.

«Но я вспомнила, что я все-таки уральская женщина, которая так просто не сдается! Не дождутся! Взяла себя в руки и, слава Богу, что взяла», — поделилась Юта.

Несмотря на сложности в профессии, артистка отмечает множество положительных моментов. Благодаря приглашенным в передачу интересным гостям, у нее появилась возможность лишний раз погрузиться в те темы, знания о которых до этого были достаточно поверхностными.

«Даже когда ты приглашаешь на эфир исполнительницу народных песен, ты вынуждена погрузиться в народную песню глубоко, чтобы понять, откуда истоки, как с ней работают, какие великие мастера, — заняться, так сказать, самообразованием. Так бы просто не полезла», — объяснила певица.

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