Покоится рядом с супругой: как прошло прощание с режиссером Глебом Панфиловым

Артиста похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

В Москве сегодня простились с великим режиссером, фильмы которого навсегда в нашей истории. С Глебом Панфиловым прощались в храме. Пришли сотни зрителей, коллеги. Полвека Глеб Панфилов прожил со своей главной музой — народной артисткой Инной Чуриковой.

Это была яркая и заметная пара — в искусстве, за кадром. И теперь они будут покоиться вместе. Корреспондент «Известий» Елена Хмура рассказала, как прошла церемония прощания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выглядел гроб Панфилова на похоронах.