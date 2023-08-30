Покоится рядом с супругой: как прошло прощание с режиссером Глебом Панфиловым

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 975 0

Режиссера Глеба Панфилова похоронили рядом с супругой актрисой Инной Чуриковой

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Федоренко; 5-tv.ru

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Артиста похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

В Москве сегодня простились с великим режиссером, фильмы которого навсегда в нашей истории. С Глебом Панфиловым прощались в храме. Пришли сотни зрителей, коллеги. Полвека Глеб Панфилов прожил со своей главной музой — народной артисткой Инной Чуриковой.

Это была яркая и заметная пара — в искусстве, за кадром. И теперь они будут покоиться вместе. Корреспондент «Известий» Елена Хмура рассказала, как прошла церемония прощания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выглядел гроб Панфилова на похоронах.

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