Лесной пожар в Геленджике локализован

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 16 0

Об этом сообщили в МЧС РФ.

Лесной пожар в Геленджике локализован

Фото: www.globallookpress.com / Денис Бочаров

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В Геленджике локализовали крупный лесной пожар, площадь которого выросла до 118 гектаров. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС РФ.

В Краснодарский край прибыл заместитель главы МЧС Анатолий Супруновский.

«В настоящее время на территории Геленджикского лесничества нет очагов активного горения. По поручению главы МЧС России, на месте сосредоточена и производит тушение авиационная группировка в составе трех вертолетов Ми-8 и двух самолетов Бе-200. Сегодня авиацией уже сброшено более 400 тонн воды», — сообщил замглавы ведомства.

Также на земле с огнем сражаются 500 человек и 90 единиц специализированной техники.

Полиция задержала предполагаемого виновника этого происшествия — им оказался местный житель, который поджигал электрокабели, чтобы снять с них изоляцию и потом продать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолеты-амфибии Бе-200 привлекли к тушению природного пожара в Геленджике.

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