На Пятом канале акция «День добрых дел» для Анура из Подмосковья

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У мальчика детский церебральный паралич. Он с трудом передвигается.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

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Сегодня день добрых дел на Пятом канале. И наша помощь нужна одиннадцатилетнему Ануру. У мальчика детский церебральный паралич. Он с трудом передвигается и, только опираясь на маму. Но врачи уверены, что ребенка можно спасти. Требуется срочная нейрохирургическая операция, а затем реабилитация. Это стоит один миллион 100 тысяч рублей. У семьи Анура таких денег нет. Помочь можем мы с вами. Достаточно навести камеру вашего смартфона на QR-код, который вы видите на экране или отправить СМС с суммой пожертвования на короткий номер 7511.

Каждый шаг Ануру дается с большим трудом, порой причиняя боль, но мальчик старается изо всех сил. Даже в специальных ботинках он может ходить совсем недолго и только опираясь на маму. После десяти минут ходьбы ноги не выдерживают нагрузки и Анур просто падает.

О том, что у мальчика детский церебральный паралич, семья узнала не сразу. Роды были тяжелыми — после кесарева у малыша не раскрылись легкие. 30 дней на ИВЛ, затем еще два месяца в больнице и, наконец, долгожданная выписка.

«Все было хорошо — он агукал, улыбался. Но, когда уже в шесть месяцев он не сел, мы забили в колокола, стали по больницам ездить. Мы в год попали в Москву в больницу, там уже поставили эпилепсию. И эта больница дала нам заключение и уже поставили нам диагноз ДЦП», — рассказывает Равиля Курмакаева, мама Анура.

После этого жизнь превратилась в настоящую гонку. Не распаковывая чемодан, Равиля вместе с сыном переезжала из одной больницы в другую. Лечение требовало не только много времени, но и денег. Семья залезала в долги. Годы терапии позволили мальчику учиться, сейчас он собирается в пятый класс.

Как и большинство детей в его возрасте, Анур не очень любит читать, но интересуется машинами, знает все марки наизусть. Больше всего ему нравится гулять и смотреть на проезжающие автомобили. Вот только на улице мальчик передвигается исключительно в коляске. Бороться с собственным телом становится всё труднее. Состояние ухудшается.

Чтобы Анур не оказался прикованным к кровати, нужно как можно быстрее провести сложную операцию в нижней части спинного мозга — селективную дорсальную ризотомию. Ее делают детям при ДЦП до десяти лет, но врачи уверены — у одиннадцатилетнего Анура есть шанс встать на ноги.

«Мышцы из-за того, что находятся в постоянном напряжении, они пережимают сосуды, которые их питают, и отсутствие питания приводит к смерти мышечных волокон. С годами потенциал реабилитации у таких детей сокращается, поэтому, чем раньше мы делаем операцию, тем больше реабилитационный потенциал, тем больше у ребенка шансов спокойно нормально передвигаться», — объясняет доктор медицинских наук, заведующий Нейрохирургическим отделением НИКИ педиатрии им. Ю. Е. Вельтищева Дмитрий Зиненко.

После операции Ануру придется учиться ходить заново. Но это маму мальчика ничуть не пугает, в отличие от суммы, которая нужна на операцию и реабилитацию — 1 100 000 рублей. Таких денег взять негде. Отец Анура работает сантехником, а Равиля круглосуточно смотрит за сыном.

Мама Анура надеется, что после операции сбудется еще одна мечта сына. В коробке с игрушками ждет своего часа футбольный мяч. И у каждого из нас есть возможность подарить мальчику шанс забить первый в жизни гол.

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