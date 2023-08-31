«Какого черта»: Шольц и Макрон пришли в ярость из-за отношения Путина к санкциям

Лидеры западных стран не понимают, как российский лидер сохраняет спокойствие.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц пришли в ярость из-за отношения российского лидера Владимира Путина к санкциям. Об этом заявил журналист Джексон Хинкл в личном блоге на YouTube.

Аналитик отметил, что российского лидера не переживает из-за давления, оказываемого Западом. Владимир Путин уверен, что введенные ограничения навредили прежде всего европейским странам.

«Шольц и Макрон просто в бешенстве от того, что Путина не волнуют антироссийские санкции. Когда они встречались с ним, он даже не упоминал об ограничительных мерах в беседе. Макрон не мог понять, какого черта происходит», — отметил Хинкл.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин во время встреч с лидерами недружественных стран никогда не обсуждал введенные ими антироссийские санкции. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.