Уже дороже: во сколько обойдется букет учителю ко Дню знаний

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Цветы учителю ко Дню знаний обойдутся в среднем за 2,5 тысячи рублей

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Никольский; 5-tv.ru

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Цветы — традиционный подарок педагогу в день начала учебного года.

Стоимость букета ко Дню знаний за год выросла примерно на 15%. На цветы учителям придется потратить в среднем 2500 рублей. Об этом «Известиям» рассказали аналитики. Но это то, что касается покупок в торговых точках. Многие родители сейчас заказывают онлайн. И там средний чек тоже вырос — почти на 20%. В интернете тратят в районе трех тысяч рублей на букет или композицию.

А вот с предпочтениями все стабильнее. В лидерах осенняя «классика» — герберы, хризантемы и розы. Королева цветов, кстати, подорожала больше всего — за год почти на четверть.

Некоторые от традиции дарить букеты отходят, выбирая более практичные подарки. Например, покупают продуктовые наборы с чаем, кофе и полезными сладостями. Или дарят удобный ежедневник. На это уходит в среднем от тысячи до двух тысяч рублей.

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