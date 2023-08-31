«Мне стыдно»: фигуристка Горбачева записала видео после скандального исчезновения

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 53 0

Фигуристка Горбачева заявила, что ей стыдно после резонансного исчезновения

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; Telegram / Alina Gorbacheva RUS/ alinagorbachevarus; 5-tv.ru

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Спортсменка пропала с радаров на сутки, вызвав резонанс в интернете.

Пропавшая недавно на сутки фигуристка Алина Горбачева записала видеоролик, в котором честно объяснила, что она думает об этом инциденте.

«Иду на тренировку. В голове много разных мыслей. В первую очередь хочется поблагодарить тех, кто меня поддерживает и хочется обратиться к тем, кто ищет в моих словах подвох и неправду. Мне действительно стыдно за мой поступок», — поделилась спортсменка в Telegram-канале. 

Предыдущее видео, говорит она, позволило ей выговориться. После него ей стало легче, подчеркнула Горбачева. 

Ранее 5-tv.ru писал, что теперь грозит родителям пропавшей на сутки Горбачевой. Они, несмотря на благоприятный исход истории, могут предстать перед судом, считает юрист Юлия Вербицкая-Линник.

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