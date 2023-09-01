«С учетом доплаты»: Елена Борзова раскрыла размер пенсий российских звезд

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 38 0

Актриса Борзова получает пенсию в размере 55 тысяч рублей в месяц

«С учетом доплаты»: Елена Борзова раскрыла размер пенсий российских звезд

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

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Актрисе 66 лет, на заслуженный отдых она вышла в 16 лет назад.

Актриса Елена Борзова, известная зрителям по роли в фильме «Люди на болоте», рассказала о своей пенсии.

«Я вышла на пенсию давно, еще в 55 лет, и получаю сегодня примерно 55 тысяч рублей в месяц. Правда, это с учетом доплаты за государственную премию», — цитирует знаменитость издание utro.ru.

Пенсия Борзовой могла быть еще больше, если бы у нее было звание заслуженной или народной артистки России. В таком случае ей полагалась бы доплата от мэра Москвы в размере 30 тысяч рублей в месяц.

С 1 января 2023 года минимальный размер пенсии с городской компенсационной доплатой для неработающих пенсионеров Москвы составляет 23 313 рублей. Средний же размер пенсии в столице — 28 880 рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что эксперт назвала категории россиян, которым повысят пенсию с 1 сентября.

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