Влюбилась по уши: что такое феномен «зомбированной леди»

Все дело в пришедших из детства паттернах, утверждает эксперт.

Когда женщина влюбляется, она может начать вести себя в несвойственной ей манере, а некоторые ее поступки становятся вовсе неадекватными. И все ради одного — чтобы возлюбленный был доволен.

В чем причина так называемого феномена «зомбированной бабы», изданию aif.ru рассказал психолог Александр Некрасов-Гром. По мнению специалиста, такое поведение зачастую связано с привычками из детства.

Например, когда ребенок старается быть послушным, чтобы завоевать внимание и любовь родителей. Уже повзрослев и встретив «идеального мужчину», женщина надеется, что именно он утолит ее голод в недополученной заботе.

Поэтому она возносит его до роли кумира, вокруг которого крутится вся ее жизнь. И даже если партнер проявляет пренебрежение или даже агрессию, она терпит и молчит, как делала это с родителями.

Психолог также отмечает, что при зарождении чувств мы видим только привлекательные черты человека. Другими словами, женщина ищет то, что хочет видеть рядом с собой, зачастую путая заботу и навязчивость.

Если влюбленная дама резко меняется и окружающим кажется, что мужчина ее «зомбировал», не стоит сразу винить во всем ее партнера, уверен Некрасов-Гром. Ведь часто сами женщины выбирают именно таких спутников: манипулирующих, грубых и критикующих.

Лучше разобраться в своем внутреннем «я» и не ставить себя, пусть и несознательно, в зависимую позицию. Проще говоря, как вы себя ведете — такое отношение вас и ждет.

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