Влюбилась по уши: что такое феномен «зомбированной леди»

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 24 0

Некрасов-Гром: влюбленная женщина ведет себя странно из-за детских привычек

Влюбилась по уши: что такое феномен «зомбированной леди»

Фото: www.globallookpress.com / Sabrina Vani

Читайте нас в: Дзен Новости

Все дело в пришедших из детства паттернах, утверждает эксперт.

Когда женщина влюбляется, она может начать вести себя в несвойственной ей манере, а некоторые ее поступки становятся вовсе неадекватными. И все ради одного — чтобы возлюбленный был доволен.

В чем причина так называемого феномена «зомбированной бабы», изданию aif.ru рассказал психолог Александр Некрасов-Гром. По мнению специалиста, такое поведение зачастую связано с привычками из детства.

Например, когда ребенок старается быть послушным, чтобы завоевать внимание и любовь родителей. Уже повзрослев и встретив «идеального мужчину», женщина надеется, что именно он утолит ее голод в недополученной заботе.

Поэтому она возносит его до роли кумира, вокруг которого крутится вся ее жизнь. И даже если партнер проявляет пренебрежение или даже агрессию, она терпит и молчит, как делала это с родителями.

Психолог также отмечает, что при зарождении чувств мы видим только привлекательные черты человека. Другими словами, женщина ищет то, что хочет видеть рядом с собой, зачастую путая заботу и навязчивость.

Если влюбленная дама резко меняется и окружающим кажется, что мужчина ее «зомбировал», не стоит сразу винить во всем ее партнера, уверен Некрасов-Гром. Ведь часто сами женщины выбирают именно таких спутников: манипулирующих, грубых и критикующих.

Лучше разобраться в своем внутреннем «я» и не ставить себя, пусть и несознательно, в зависимую позицию. Проще говоря, как вы себя ведете — такое отношение вас и ждет.

Ранее 5-tv.ru опубликовал ТОП-7 ошибок женщин, из-за которых они никогда не выйдут замуж.

+21° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
96.33
0.40 104.94
0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:14
Минобороны сообщило о сбитом украинском беспилотнике над Брянской областью
21:14
Малолетние хулиганы взорвали сумку доставщика еды в Москве — видео
21:05
ВС РФ улучшили свое положение по переднему краю на купянском направлении
20:57
Делала? Звезда «Универа» Самбурская рассказала правду о ринопластике
20:51
«Россети» построят 570 километров линий электропередачи в Петербурге в 2023 году
20:47
В Донской монастырь привезли одноименную икону Божией Матери

Сейчас читают

"Школьная форма обошлась в 110 тысяч": на что Бородина спустила деньги
"Натерпелась слишком много": 86-летняя Немоляева о пережитых унижениях и обидах
«Трансформируется»: как изменится Даша Букина в продолжении «Счастливы вместе»
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России