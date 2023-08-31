«Искажение реальности»: Кремль ответил на обвинения в адрес РФ о голоде в Африке

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 44 0

Песков: дефицит зерновых продуктов в Африке не связан с Россией

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

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Москва продолжает занимать ответственную позицию.

Обвинения в адрес России о наступлении зернового голода в африканских странах безосновательны. В этом заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Это преднамеренное искажение реальности. Дефицит зерновых, продуктов в Африке не связан с нашей страной», — прокомментировал он.

Официальный представитель Кремля обратил внимание на то, что Россия продолжает занимать ответственную позицию и поставляет зерно в Африку на безвозмездных условиях, преодолевая установленные ЕС и США трудности. При этом, напомнил он, Москва неоднократно соглашалась с продлением черноморской инициативы.

РФ приостановила свое участие в зерновой сделке 18 июля. Ранее соглашение неоднократно продлевалось, однако условия российской стороны соблюдены не были. Глава страны Владимир Путин подтвердил готовность возвращения к сделке, но только после выполнения Западом условий Москвы. Турция намерена возобновить инициативу.

Ранее 5-tv.ru писал, что стала известна дата переговоров глав МИД России и Турции.

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