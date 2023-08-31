Путин выразил соболезнования президенту ЮАР в связи со смертельным пожаром

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 49 0

Огонь вспыхнул минувшей ночью в многоэтажном здании в центре Йоханнесбурга.

Путин выразил соболезнования президенту ЮАР в связи со смертельным пожаром

Фото: Reuters / STRINGER

Читайте нас в: Дзен Новости

Владимир Путин выразил искренние соболезнования президенту Южно-Африканской Республики Сирилу Рамафозе в связи с трагическими последствиями пожара в Йоханнесбурге. Соответствующее сообщение появилось на сайте Кремля.

Также российский лидер просил передать от его имени слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а всем пострадавшим — пожелания скорейшего выздоровления.

Пожар, вспыхнувший в многоэтажном здании в центре Йоханнесбурга в ночь на 31 августа, по последним данным, унес жизни 73 человек, включая ребенка, а еще 52 человека пострадали. Причины возгорания в настоящий момент выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате мощного взрыва в крупнейшем городе ЮАР пострадали 40 человек. Жертвами произошедшего тоже стали жители Йоханнесбурга. Сообщается, что тогда взорвался газ.

+21° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
96.33
0.40 104.94
0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:38
Иран обвинил «Моссад» в подготовке крупной диверсии на объектах Минобороны
16:33
Путин проведет открытый урок «Разговор о важном» 1 сентября
16:24
«Исключительно хозяйка»: ТОП главных ошибок мужчин при выборе жены
16:16
Главы МИД России и Турции обсудят вопросы из повестки встречи Путина и Эрдогана
16:12
«Типичный карьерист»: что ждать от нового министра обороны Великобритании
16:06
Источник болезни не найден: в Польше от легионеллеза умерли уже 18 человек

Сейчас читают

"Школьная форма обошлась в 110 тысяч": на что Бородина спустила деньги
"Натерпелась слишком много": 86-летняя Немоляева о пережитых унижениях и обидах
Показала все: Волочкова поразила людей откровенным нарядом в ресторане
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России