«Исключительно хозяйка»: ТОП главных ошибок мужчин при выборе жены

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 28 0

Сексолог перечислила ошибки мужчин, при выборе жены

Фото, видео: www.globallookpress.com / Lucas Allen; Личный архив Александры Миллер; 5-tv.ru

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Сексолог перечислила важные моменты, которые требуют должного внимания, чтобы будущий брак не пошел крахом.

Часто бывает так, что люди влюбляются в вымышленный образ, который они напридумывали, исходя из собственных ожиданий. 5-tv.ru решил поинтересоваться у психолога и сексолога Александры Миллер о том, какие могут быть распространенные ошибки мужчин, при будущей супруги?

«Что касается выбора жены, нужно понять, чем руководствуется мужчина, что ему важно в браке, исходя из того, какие потребности, так как они у всех разные. Один видит жену исключительно хозяйкой, это зависит и от культурного слоя. Какой-нибудь кавказский мужчина рассматривает женщину исключительной хозяйкой, которая умеет готовить тридцать три блюда в одночасье и будет рожать ему минимум пятерых детей», — говорит психолог.

По слова Миллер, более европейскому человеку важно, чтобы женщина была его визитной карточкой в обществе: умела поддержать беседу, с идеальной репутацией и необязательно, чтобы она вообще умела готовить, потому, что почти каждый день его ужин — это рестораны.

«Любой человек должен руководствоваться тем, чтобы ему было комфортно. Это самая важная вещь, которую люди поняли в период пандемии», — отмечает сексолог.

Эксперт подытоживает, что первая ошибки в выборе партнерши у сильного пола это сексуальная несовместимость, вторая — эмоциональная разность, третья — ценностные ориентиры, а четвертая — визуальное несоответствие.

Однако сексолог считает, что мелкие недочеты и нюансы, как мужчин, так и женщин может скрасить какая-нибудь яркая совместимость. Например, хороший секс, одно чувство юмора или же общая эмоциональная волна.

Ранее 5-tv.ru писал, что ТОП-7 ошибок женщин, из-за которых они никогда не выйдут замуж.

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