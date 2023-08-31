Путин проведет открытый урок «Разговор о важном» 1 сентября

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 13 0

В этот день также будут открыты пять новых школ.

Путин проведет открытый урок «Разговор о важном» 1 сентября

Фото: © РИА Новости / Алексей Дружинин

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Президент РФ Владимир Путин 1 сентября в рамках проекта «Разговоры о важном» проведет открытый урок для 30 школьников. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Уточняется, что присутствовать в аудитории будут самые выдающиеся дети. Среди них будут победители олимпиад международного уровня и призеры других крупных конкурсов.

Ожидается, что 1 сентября глава государства по видеосвязи подключится к открытию пяти школ в новых субъектах РФ, а также в онлайн-формате даст старт началу строительства трех русскоязычных школ в Киргизии. Торжественную церемонию они проведут совместно с президентом страны Садыром Жапаровым.

В 2023 году в российских школах появились «Разговоры о важном» — обязательные классные часы, на которых затрагиваются важные темы. Обычно те или иные вопросы детям объясняют медийные личности и именитые спикеры. Ожидается, что в новом учебном году на классных часах с подрастающим поколением обсудят темы праздников, научных открытий и цифровых технологий.

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